Подозреваемый в нападении на журналистов в столичном Гидропарке задержан
Киев • УНН
КИЕВ. 3 апреля. УНН. Правоохранители в ночь на пятницу задержали подозреваемого в нападении на журналистов в столичном Гидропарке, которое произошло 2 апреля. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города Киева.
"Сегодня около часа ночи по результатам оперативных мероприятий правоохранительными органами столицы задержан подозреваемый в нападении на одну из съемочных групп 2 апреля в столичном Гидропарке. Нападавшим оказался житель города Бровары Киевской области, 1965 г.р. Мужчина задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. По месту его проживания проведен неотложный обыск", - говорится в сообщении.
Отмечается, что задержанный доставлен в Днепровское управление полиции для проведения следственных и процессуальных действий, после чего будет решен вопрос об уведомлении последнего о подозрении и избрании меры пресечения.
"Меры по установлению и задержанию мужчины, который в тот же день в Гидропарке напал на другую съемочную группу, продолжаются", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН ранее, начато уголовное производство по факту нападения на съемочные группы в столичном Гидропарке, что произошло 2 апреля.