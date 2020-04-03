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Подозреваемый в нападении на журналистов в столичном Гидропарке задержан

Подозреваемый в нападении на журналистов в столичном Гидропарке задержан

Киев  •  УНН

 • 10557 просмотра

КИЕВ. 3 апреля. УНН. Правоохранители в ночь на пятницу задержали подозреваемого в нападении на журналистов в столичном Гидропарке, которое произошло 2 апреля. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города Киева.

"Сегодня около часа ночи по результатам оперативных мероприятий правоохранительными органами столицы задержан подозреваемый в нападении на одну из съемочных групп 2 апреля в столичном Гидропарке. Нападавшим оказался житель города Бровары Киевской области, 1965 г.р. Мужчина задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. По месту его проживания проведен неотложный обыск", - говорится в сообщении.

Отмечается, что задержанный доставлен в Днепровское управление полиции для проведения следственных и процессуальных действий, после чего будет решен вопрос об уведомлении последнего о подозрении и избрании меры пресечения.

"Меры по установлению и задержанию мужчины, который в тот же день в Гидропарке напал на другую съемочную группу, продолжаются", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН ранее, начато уголовное производство по факту нападения на съемочные группы в столичном Гидропарке, что произошло 2 апреля.

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