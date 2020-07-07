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Підозрювані у розкраданнях чиновники хочуть знову будувати дороги під Києвом

Підозрювані у розкраданнях чиновники хочуть знову будувати дороги під Києвом

Київ • УНН

 • 14790 перегляди

КИЇВ. 7 липня. УНН. Підозрювані у розкраданні бюджетних коштів чиновники знову взялися за будівництво доріг під Києвом, передає УНН.

Мова про ремонт дорожнього покриття у селі Нові Петрівці Вишгородського району Київської області. За будівництво доріг взялася Новопетрівська сільська рада, оголосивши відповідний тендер

Планувалося, серед іншого, відремонтувати кілька ділянок доріг:

▪️ по вул. Межигірська від №123 до №137;
▪️ від вул. 1-го травня №74 до вул. Ватутіна;
▪️ по вул. Горького від №70 до №74;
▪️ по вул. Межигірська від №55 до №57;
▪️ від пров. 1-го травня №22 до вул. 1-го травня.

Тендер із очікуваною вартістю 2 млн 176,9 тис. грн було оголошено 12 травня. Протокол розкриття пропозицій відбувся 3 червня.

У підсумку, Новопетрівська сільська рада визначила переможця лише у одному із п'яти лотів тендеру. Мова про компанію "АМК РЕМ-БУД", яка за 539 тис. гривень відремонтує ділянку дороги по вул. Межигірська від №55 до №57.

Пропозиції трьох інших учасників закупівлі - ТОА "Автодор-Люкс", ТОВ "Юрай ЛТД", ТОВ "Афінацентр" були відхилені.

Додамо, що 12 липня 2019 року прокуратура Києва повідомила, що викрила схему з розкрадання близько 2,4 млн грн на будівництві доріг, і знову ж таки - йшлося про Вишгородський район.

За результатом розслідування 27 вересня 2019 року головам Новопетрівської, Хотянівської та Новосілківської сільських рад вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України.

Незмінним головою Новопетрівської сільської ради з 2009 року є Родіон Старенький. Попри активну забудову Нових Петрівців (передмістя столиці), і значні пайові внески від забудовників, які мають надходити у місцевий бюджет, не перший рік поспіль Старенький не може добудувати дитячий садочок, якого там немає взагалі. Батьки вимушені віддавати своїх дітей у приватний садочок або везти до Києва.

У 2017 році за 40 млн грн будувати садочок "Петрик" взялася згадана вище фірма-фаворит Новопетрівської сільради "АМК-РЕМ-БУД", яку пов’язують із депутатом Синяківської сільської ради Вишгородського району. У 2018 році були зміни до договору, які стосувалися збільшення фінансування. Термін здачі садочка був визначений 31 грудня 2020 року. Але у березні Старенький повідомив, що навряд чи дитячий садок побудують і цього року.

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