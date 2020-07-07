Подозреваемые в хищениях чиновники хотят снова строить дороги под Киевом
Киев • УНН
КИЕВ. 7 июля. УНН. Подозреваемые в хищении бюджетных средств чиновники снова взялись за строительство дорог под Киевом, передает УНН.
Речь о ремонте дорожного покрытия в селе Новые Петровцы Вышгородского района Киевской области. За строительство дорог взялся Новопетровский сельский совет, объявив соответствующий тендер.
Планировалось, среди прочего, отремонтировать несколько участков дорог:
▪️ по ул. Межигорская от №123 до №137;
▪️ от ул. 1 мая №74 до ул. Ватутина;
▪️ по ул. Горького от №70 до №74;
▪️ по ул. Межигорская от №55 до №57;
▪️ от пер. 1 мая №22 до ул. 1-го мая.
Тендер с ожидаемой стоимостью 2 млн 176,9 тыс. грн было объявлено 12 мая. Протокол раскрытия предложений состоялся 3 июня.
В итоге, Новопетровский сельский совет определил победителя лишь в одном из пяти лотов тендера. Речь о компании "АМК РЭМ-БУД", которая за 539 тыс. гривен отремонтирует участок дороги по ул. Межигорская от №55 до №57.
Предложения трех других участников закупки - ТОА "Автодор-Люкс", ООО "Юрай ЛТД", ООО "Афинацентр" были отклонены.
Добавим, что 12 июля 2019 года прокуратура Киева сообщила, что разоблачила схему по хищению около 2,4 млн грн на строительстве дорог, и опять же - речь шла о Вышгородском районе.
По результатам расследования 27 сентября 2019 года главам Новопетровского, Хотяновского и Новоселковского сельских советов вручено письменное уведомление о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины.
Неизменным главой Новопетровского сельского совета с 2009 года является Родион Старенький. Несмотря на активную застройку Новых Петровцев (пригород столицы), и значительные паевые взносы от застройщиков, которые должны поступать в местный бюджет, не первый год подряд Старенький не может достроить детский сад, которого там нет вообще. Родители вынуждены отдавать своих детей в частный сад или везти в Киев.
В 2017 году за 40 млн грн строить садик "Петрик" взялась упомянутая выше фирма-фаворит Новопетровского сельсовета "АМК-РЭМ-БУД", которую связывают с депутатом Синяковского сельского совета Вышгородского района. В 2018 году были изменения в договор, касающихся увеличения финансирования. Срок сдачи садика был определен 31 декабря 2020 года. Но в марте Старенький сообщил, что вряд ли детский сад построят в этом году.