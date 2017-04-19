Підліток вчинив самогубство у Кропивницькому
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 19 квітня. УНН. На околиці Кропивницького неподалік смітника підліток вчинив самогубство. Цю інформацію кореспонденту УНН підтвердили в обласній прокуратурі.
“15 квітня було виявлено труп підлітка біля смітника без ознак насильницької смерті”, — повідомили в прес-службі.
Також в прес-службі додали, що за вказаним фактом органами поліції внесено відомості до ЄРДР за ч.1 ст.115 КК України (з поміткою “самогубство”).
Кіровоградська місцева прокуратура керує досудовим розслідуванням у вказаному провадженні, яке здійснюється органами поліції.
Нагадаємо, 19 квітня у Львові хлопець ножем вбив дівчину та вистрибнув з вікна.