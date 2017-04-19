Подросток совершил самоубийство в Кропивницком

“15 апреля был обнаружен труп подростка возле мусорника без признаков насильственной смерти”, — сообщили в пресс-службе.

Также в пресс-службе добавили, что по данному факту органами полиции внесены сведения в ЕРДР по ч.1 ст.115 УК Украины (с пометкой “самоубийство”).

Кировоградская местная прокуратура руководит досудебным расследованием в указанном производстве, которое осуществляется органами полиции.

Напомним, 19 апреля во Львове парень ножом убил девушку и выпрыгнул из окна.