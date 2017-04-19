Подросток совершил самоубийство в Кропивницком

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 28940 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 94163 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 148567 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 113430 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 114592 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 111364 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 103423 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106782 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103351 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 151680 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Актуальное
Подросток совершил самоубийство в Кропивницком

Подросток совершил самоубийство в Кропивницком

Киев  •  УНН

 • 14086 просмотра

КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 19 апреля. УНН. На окраине Кропивницкого недалеко от свалки подросток совершил самоубийство. Эту информацию корреспонденту УНН подтвердили в областной прокуратуре.

“15 апреля был обнаружен труп подростка возле мусорника без признаков насильственной смерти”, — сообщили в пресс-службе.

Также в пресс-службе добавили, что по данному факту органами полиции внесены сведения в ЕРДР по ч.1 ст.115 УК Украины (с пометкой “самоубийство”).

Кировоградская местная прокуратура руководит досудебным расследованием в указанном производстве, которое осуществляется органами полиции.

Напомним, 19 апреля во Львове парень ножом убил девушку и выпрыгнул из окна.

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