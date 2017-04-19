Подросток совершил самоубийство в Кропивницком
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 19 апреля. УНН. На окраине Кропивницкого недалеко от свалки подросток совершил самоубийство. Эту информацию корреспонденту УНН подтвердили в областной прокуратуре.
“15 апреля был обнаружен труп подростка возле мусорника без признаков насильственной смерти”, — сообщили в пресс-службе.
Также в пресс-службе добавили, что по данному факту органами полиции внесены сведения в ЕРДР по ч.1 ст.115 УК Украины (с пометкой “самоубийство”).
Кировоградская местная прокуратура руководит досудебным расследованием в указанном производстве, которое осуществляется органами полиции.
Напомним, 19 апреля во Львове парень ножом убил девушку и выпрыгнул из окна.