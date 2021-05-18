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Підліток, чиї батьки померли від коронавірусу, звів рахунки з життям

Київ • УНН

 • 30410 перегляди

КИЇВ. 18 травня. УНН. У столиці після спроби суїциду у лікарні помер 15-річний Денис Родіков, який кілька тижнів тому втратив батьків через COVID-19. Про це повідомили у поліції Київської області, передає УНН.

Підліток, чиї батьки померли від коронавірусу, звів рахунки з життям

Деталі

17 травня о 7 годині ранку 15-річний хлопець пішов з дому у селі Липовий Скиток у Фастівському районі на Київщині, попередньо написавши про те, що має намір покінчити життя самогубством.

На пошуки хлопця кинули усі сили правоохоронців - оперативники, спецпризначенці, ювенальні поліцейські Київщини, працівники Фастівського районного управління поліції, було підключено аеророзвідку поліції.

У той же день надійшло повідомлення, що у місті Києві 15-річний парубок стрибнув з мосту на бетонний тротуар. Ним і був зниклий на Київщині парубок.

Лікарі госпіталізували юнака до лікарні у тяжкому стані. На жаль, сьогодні, 18 травня, о 6 годині ранку хлопець помер у лікарні.

"Сьогодні, 18 травня, о 6 ранку у лікарні помер 15 річний Денис Родіков. Вчора зранку хлопець пішов із дому, лишивши у соцмережах допис про те, що має намір покінчити життя самогубством", - вказали у поліції.

Встановлено, що хлопець задля маскування викинув верхній одяг по дорозі, у селищі Калинівка.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 120 (Доведення до самогубства) Кримінального кодексу України.

Доповнення

Як стало відомо УНН, у березні, за один тиждень, коронавірус забрав життя Володимира та Діани Родікових, які виховували 13 дітей: п’ятьох рідних та 8 всиновлених.

Так, подружжя померло від ускладнень коронавірусної інфекції: 21 березня коронавірус забрав життя Володимира Родікова, 29 березня в реанімації померла Діана. 

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