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Подросток, чьи родители умерли от коронавируса, свел счеты с жизнью

Киев • УНН

 • 30410 просмотра

КИЕВ. 18 мая. УНН. В столице после попытки суицида в больнице скончался 15-летний Денис Родиков, который несколько недель назад потерял родителей из-за COVID-19. Об этом сообщили в полиции Киевской области, передает УНН.

Подросток, чьи родители умерли от коронавируса, свел счеты с жизнью

Детали

17 мая в 7:00 утра 15-летний парень ушел из дома в селе Липовый Скиток в Фастовском районе Киевской области, предварительно написав о том, что намерен покончить жизнь самоубийством.

На поиски парня бросили все силы правоохранителей - оперативники, спецназовцы, ювенальные полицейские Киевской области, сотрудники Фастовского районного управления полиции, была подключена аэроразведка полиции.

В тот же день поступило сообщение, что в городе Киеве 15-летний парень прыгнул с моста на бетонный тротуар. Им и был пропавший в Киевской области парень.

Врачи госпитализировали юношу в больницу в тяжелом состоянии. К сожалению, сегодня, 18 мая, в 6 часов утра парень умер в больнице.

"Сегодня, 18 мая, в 6 утра в больнице умер 15-летний Денис Родиков. Вчера утром парень ушел из дома, оставив в соцсетях сообщение о том, что намерен покончить жизнь самоубийством", - указали в полиции.

Установлено, что парень для маскировки выбросил верхнюю одежду по дороге, в поселке Калиновка.

По данному факту открыто уголовное производство по ст. 120 (Доведение до самоубийства) Уголовного кодекса Украины.

Дополнение

Как стало известно УНН, в марте, за одну неделю , коронавирус унес жизни Владимира и Дианы Родикових, которые воспитывали 13 детей: пятерых родных и 8 приемных.

Так, супруги умерли от осложнений коронавирусной инфекции: 21 марта коронавирус унес жизни Владимира Родикова, 29 марта в реанимации умерла Диана.

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