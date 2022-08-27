Підготовка до нового навчального року: уряд перерозподілив 753 млн гривень на придбання шкільних автобусів

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«Через повномасштабне російське вторгнення багато закладів освіти були зруйновані, а автобуси знищені або передані на потреби військових. Щоб забезпечити підвезення дітей до шкіл, ми розширили перелік закладів освіти, для яких можливо закуповувати автобуси. Це дасть можливість надати рівний доступ до якісної освіти дітям, які перебувають далеко від шкіл на деокупованих територіях або мають особливі освітні потреби», – повідомив Шмигаль.

Нагадаємо

Понад 60% батьків вважають, що новий навчальний рік не варто розпочинати очно навіть у тих закладах освіти, де дотримано всіх норм безпеки. 13,8% батьків обрали для дітей офлайн-навчання.