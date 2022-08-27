Подготовка к новому учебному году: правительство перераспределило 753 млн гривен на приобретение школьных автобусов
Киев • УНН
КИЕВ. 27 августа. УНН. При подготовке к новому учебному году правительство перераспределило субвенцию регионам в размере 753 млн гривен на приобретение школьных автобусов. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль, передает УНН.
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«Из-за полномасштабного российского вторжения многие учебные заведения были разрушены, а автобусы уничтожены или переданы на нужды военных. Чтобы обеспечить подвоз детей в школы, мы расширили перечень учебных заведений, для которых можно закупать автобусы. Это позволит предоставить равный доступ к качественному образованию детям, находящимся вдали от школ на деоккупированных территориях или имеющих особые образовательные нужды», – сообщил Шмигаль.
Напомним
Более 60% родителей считают, что новый учебный год не стоит начинать очно даже в тех учебных заведениях, где соблюдены все нормы безопасности. 13,8% родителей выбрали для детей офлайн-обучение.