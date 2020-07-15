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Підготовка до навчань: військові кораблі НАТО увійшли в Чорне море

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 липня. УНН. Підрозділи Постійної морської команди НАТО (SNMG2) разом з Постійною групою НАТО протимінних дій (SNMCMG2) увійшли до акваторії Чорного моря. Спільно з українськими та болгарськими військовими вони візьмуть участь у двох регіональних навчаннях. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр Об’єднаного командування ВМС НАТО.

Так, підрозділ SNMG2 зайшов у Чорне море 9 липня і має у складі три фрегати з Іспанії, Румунії та Туреччини. На чолі підрозділу знаходиться контр-адміралом Мануел Агірре (ВМС Іспанії), з іспанським фрегатом "Alvaro de Bazan" (F-101) в якості флагмана.

Кораблі SNMCMG2 HS Aliakmon (флагман), ESPS Tambre, TCG Amasra і ITS Gaeta вийшли в Чорне море 7 липня, де до них приєднався румунський тральщик і з яким вони 10 липня прибули до Бургасу, що в Болгарії.

Раніше УНН повідомляв, що військові кораблі НАТО на чолі з іспанським фрегатом Álvaro de Bazán готуються до навчань.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Німеччина організує аналіз Євросоюзом загроз з боку Росії

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