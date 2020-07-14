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Німеччина організує аналіз Євросоюзом загроз з боку Росії

Німеччина організує аналіз Євросоюзом загроз з боку Росії

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 липня. УНН. Одним з пріоритетів Німеччини під час головування в Раді ЄС буде аналіз військових і гібридних загроз для блоку, зокрема з боку Росії. Про це у вівторок, 14 липня, заявила міністерка оборони ФРН Аннеґрет Крамп-Карренбауер під час виступу на засіданні комітету із закордонних справ і підкомітету з питань оборони та безпеки Європарламенту, повідомляє DW, передає УНН.

За словами Крамп-Карренбауер, всередині ЄС є дуже різне сприйняття як самої Росії, так і загроз, які вона створює. Міністерка вже обговорювала це питання з колегами з країн Північної Європи, Балтії та порушить його під час поїздки цього тижня до держав Вишеградської четвірки.

“Ітиметься про питання, як ми сприймаємо Росію не лише у світлі нового військового потенціалу, який вона розробляє, причому в області неконвенційних озброєнь, що вже є новим викликом для Європи та НАТО, але також і у питанні поведінки Росії”, — розповіла міністерка. При цьому обговорюватимуть поведінку Москви не лише в Лівії чи Сирії, але й в Україні, “де досі йдуть бої та де зберігається ситуація, що на території Європи вперше після Другої світової війни кордони змінили за допомогою військової сили”.

У ЄС аналізуватимуть як звичайні та ядерні військові загрози, так і гібридні загрози. Росія буде не єдиною темою цього аналізу, але Крамп-Карренбауер під час виступу в комітеті Європарламенту говорила передусім про неї. Аналіз здійснюватиме Розвідувальний і ситуаційний центр ЄС (EU INTCEN), але держави-члени ЄС і їхні розвідки надаватимуть свої пропозиції та дані для аналізу.

Міністерка сподівається, що аналіз загроз завершать до кінця головування Німеччини в Раді ЄС, тобто до кінця цього року. На основі спільного аналізу в об’єднанні вироблять “стратегічний компас”. Це — новий інструмент, в якому “окремі підходи, які ми вже маємо сьогодні, об’єднають в одну справжню стратегію”, уточнила Крамп-Карренбауер.

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Окремо глава міноборони ФРН прокоментувала переговори в “нормандському форматі”. “Це — складний процес. Він просувається повільніше та складніше, ніж ми собі уявляли. Але „нормандський формат“ вже діє, і це формат, який може привести до розв’язання конфлікту”, — зазначила вона. “Якщо ми не хочемо просто знизати плечима та сказати: ну що ж, міжнародне право порушили, але за деякий час ми це приймемо, то я бачу зараз мало альтернатив політиці, яку ми проводимо”, — додала Крамп-Карренбауер.

Нагадаємо, раніше Глава МЗС Німеччини назвав нелегкими переговори у “нормандському форматі”.

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