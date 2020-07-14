Германия организует анализ Евросоюзом угроз со стороны России

По словам Крамп-Карренбауэр, внутри ЕС очень разное восприятие как самой России, так и угроз, которые она создает. Министер уже обсуждала этот вопрос с коллегами из стран Северной Европы, Балтии и нарушит его во время поездки на этой неделе к государствам Вышеградской четверки.

“Речь пойдет о вопросах, как мы воспринимаем Россию не только в свете нового военного потенциала, который она разрабатывает, причем в области неконвенционных вооружений, который уже является новым вызовом для Европы и НАТО, но также и в вопросе поведения России”, — рассказала Министер. При этом обсуждать поведение Москвы не только в Ливии или Сирии, но и в Украине, “где до сих пор идут бои и где сохраняется ситуация, что на территории Европы впервые после Второй мировой войны границы изменили с помощью военной силы”.

В ЕС будут анализировать как обычные и ядерные военные угрозы, так и гибридные угрозы. Россия будет не единственной темой этого анализа, но Крамп-Карренбауэр во время выступления в комитете Европарламента говорила прежде всего о ней. Анализ будет осуществлять Разведывательный и ситуационный центр ЕС (EU INTCEN), но государства-члены ЕС и их разведки предоставлять свои предложения и данные для анализа.

Министер надеется, что анализ угроз завершат до конца председательства Германии в Совете ЕС, то есть до конца этого года. На основе совместного анализа в объединении произведут “стратегический компас”. Это — новый инструмент, в котором “отдельные подходы, которые мы уже имеем сегодня, объединят в одну настоящую стратегию”, уточнила Крамп-Карренбауэр.

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Отдельно глава минобороны ФРГ прокомментировала переговоры в “нормандском формате”. “Это — сложный процесс. Он продвигается медленнее и сложнее, чем мы себе представляли. Но „нормандский формат“ уже действует, и это формат, который может привести к решению конфликта ”, - отметила она. “Если мы не хотим просто пожать плечами и сказать: ну что же, международное право нарушили, но через некоторое время мы это примем, то я вижу сейчас мало альтернатив политике, которую мы проводим”, — добавила Крамп-Карренбауэр.

Напомним, ранее глава МИД Германии назвал нелегкими переговоры в “нормандском формате”.