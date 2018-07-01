Під Житомиром автомобіль врізався в дерево: постраждалих вирізали з автівки
Київ • УНН
ЖИТОМИР-КИЇВ. 1 липня. УНН. Двоє людей постраждали внаслідок ДТП під Житомиром. Про це повідомляє прес-служба ГУ ДСНС у Житомирській області, передає УНН.
"1 липня о 6:50 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про те, що поблизу с. Дениші Житомирського району сталася дорожньо-транспортна пригода. Необхідна допомога рятувальників по вилученню постраждалих", – йдеться в повідомленні.
З'ясувалося, що автомобіль BMW з'їхав у кювет та зіткнувся із деревом. Внаслідок цього водія та пасажира, який сидів на передньому сидінні, затисло конструкціями понівеченої автівки.
"Фахівці ДСНС за допомогою гідравлічного інструменту та підручних засобів розжали панель та звільнили травмованих через бакові дверцята. На медичних ношах рятувальники транспортували постраждалих до карети "швидкої", яких госпіталізували до лікувального закладу", – повідомляють у ДСНС.
Нагадаємо, біля Чернівців бетоновоз з'їхав у кювет, де відбулося його подальше перекидання.