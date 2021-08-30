Під Сєвєродонецьком на Луганщині загорівся ліс
Київ • УНН
КИЇВ. 30 серпня. УНН. Під Сєвєродонецьком у Луганській області сталася лісова пожежа, наразі її взято під контроль і триває її ліквідація. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані ГУ ДСНС в області.
Деталі
Повідомлення про необхідність допомоги лісництву у ліквідації пожежі хвойної підстилки у лісі поблизу села Пурдівка Сєвєродонецького району вогнеборці отримали 30 серпня о 13:25.
"За допомогою техніки працівники Піщаного лісництва Новоайдарського лісомисливського господарства по периметру зони пожежі проклали мінералізовану смугу (проводилася оранка трактором ґрунту на певну ширину)", - розповіли у відомстві.
"Завдяки злагодженим діям рятувальників, лісників та ЗСУ вдалося запобігти поширенню вогню", - додали у ДСНС.
На місці працювало 12 одиниць техніки і 29 працівників від лісників, від ЗСУ — 2 техніки та 15 співробітників, від ДСНС 6 одиниць пожежної техніки і 35 вогнеборців. За допомогою безпілотного літального приладу рятувальники, як вказано, постійно здійснювали моніторинг ситуації.
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"Пожежу локалізовано о 14:30. Гасіння пожежі триває. Під час пожежі загиблих та постраждалих не виявлено", - повідомили у ДСНС.
Доповнення
Торік НС державного рівня сталась унаслідок пожеж у природних екосистемах (близько 150 пожеж), які виникли протягом 30 вересня – 1 жовтня 2020 року на території Станічно-Луганського, Сєвєродонецького та Новоайдарського лісомисливських господарств Луганської області.
Внаслідок надзвичайно складних погодних умов (вітер з ураганними поривами до 25 м/с, тривалий засушливий період) пожежі швидко розповсюджувалися на значну площу понад 20 тис. га і набули загрозливого характеру для населених пунктів. Найбільш складна обстановка виникла вздовж лінії розмежування на території Станично-Луганського, Новоайдарського, Сєвєродонецького районів, де до зони ураження потрапило 32 населених пункти.
Внаслідок пожежі було підтверджено загибель 10 осіб, постраждало (завдано шкоди здоров'ю) 17 осіб, вогнем знищено та пошкоджено близько 250 будівель, евакуйовано 150 осіб. До гасіння пожежі залучалося понад 2,5 тис. осіб та 300 од. техніки, з них від ДСНС 687 осіб та 158 од. техніки, у тому числі 3 пожежні літаки АН-32П та 2 вертольоти. За інформацією Луганської облдержадміністрації, попередній обсяг збитків сягає понад 25 тис. мінімальних розмірів заробітної плати.