Под Северодонецком в Луганской область загорелся лес
Киев • УНН
КИЕВ. 30 августа. УНН. В Северодонецком в Луганской области произошел лесной пожар, на данный момент он взят под контроль и продолжается его ликвидация. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные ГУ ГСЧС в области.
Детали
Сообщение о необходимости помощи лесничеству в ликвидации пожара хвойной подстилки в лесу вблизи села Пурдовка Северодонецкого района пожарные получили 30 августа в 13:25.
"С помощью техники работники Песчаного лесничества Новоайдарского лесоохотничьего хозяйства по периметру зоны пожара проложили минерализованную полосу (проводилась вспашка трактором почвы на определенную ширину)", - рассказали в ведомстве.
"Благодаря слаженным действиям спасателей, лесников и ВСУ удалось предотвратить распространение огня", - добавили в ГСЧС.
На месте работало 12 единиц техники и 29 работников от лесников, от ВСУ - 2 техники и 15 сотрудников, от ГСЧС 6 единиц пожарной техники и 35 пожарных. С помощью беспилотного летательного прибора спасатели, как указано, постоянно осуществляли мониторинг ситуации.
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"Пожар локализован в 14:30. Тушение пожара продолжается. Во время пожара погибших и пострадавших не обнаружено", - сообщили в ГСЧС.
Дополнение
В прошлом году ЧС государственного уровня произошла вследствие пожаров в природных экосистемах (около 150 пожаров), которые возникли в течение 30 сентября - 1 октября 2020 года на территории Станично-Луганского, Северодонецкого и Новоайдарского лесоохотничьего хозяйства Луганской области.
Вследствие чрезвычайно сложных погодных условий (ветер с ураганными порывами до 25 м/с, длительный засушливый период) пожары быстро распространялись на значительную площадь более 20 тыс. га и приобрели угрожающий характер для населенных пунктов. Наиболее сложная обстановка возникла вдоль линии разграничения на территории Станично-Луганского, Новоайдарского, Северодонецкого районов, где в зону поражения попало 32 населенных пункта.
В результате пожара была подтверждена гибель 10 человек, пострадали (причинен вред здоровью) 17 человек, огнем уничтожено и повреждено около 250 зданий, эвакуировано 150 человек. К тушению пожара привлекалось более 2,5 тыс. человек и 300 ед. техники, из них от ГСЧС 687 человек и 158 ед. техники, в том числе 3 пожарных самолета АН-32П и 2 вертолета. По информации Луганской облгосадминистрации, предварительный размер убытков составляет более 25 тыс. минимальных размеров заработной платы.