Під прикриттям правоохоронців організували масштабний незаконний гральний бізнес: судитимуть 34 осіб
Київ • УНН
Обвинувальний акт скеровано до суду щодо 34 осіб, у тому числі двох працівників правоохоронних органів, за створення та функціонування нелегальної гральної мережі в Україні.
Правоохоронці скерували до суду обвинувальний акт стосовно 34 учасників злочинної організації, які налагодили безперешкодну діяльність мережі гральних закладів на території України. З метою прикриття своєї діяльності вони залучили двох правоохоронців. Про це повідомляє УНН із посиланням на ДБР та Офіс Генерального прокурора.
Деталі
Як повідомляєтеся, група осіб організувала розгалужену мережу гральних закладів на території Києва, Київської області та Одеси.
Зловмисники створили одну з найбільших мереж підпільних гральних залів з азартними іграми, які працювали в Україні щонайменше 5 років. Для прикриття злочинної діяльності вони залучили двох правоохоронців. Останні мали "заплющувати очі" на виявлені факти незаконної діяльності, за що систематично отримували хабарі
Як зазначається, до повномасштабного вторгнення рф на території країни працювало близько 400 незаконних гральних закладів. Після - вони ненадовго припинили свою роботу, але поступово знову почали відкриватися.
Найбільше активізувалися зали у Києві, області та Одесі. Місячний обіг гральних закладів лише у цих двох містах становив у середньому 300 мільйонів гривень.
У ході розслідування правоохоронці провели понад 200 обшуків за місцями проживання фігурантів, офісних приміщеннях, які забезпечували діяльність незаконних гральних закладів та у приміщеннях, де надавалися послуги з проведення азартних ігор.
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Вилучено понад 530 одиниць комп’ютерної техніки, чорнову бухгалтерію, записи та інші речі і предмети, які вказують на діяльність гральних закладів.
Крім того, у гральних закладах, а також за місцями проживання організаторів вилучено готівкові кошти на суму понад 2,6 млн грн, 125 тис доларів США, 5 тис євро.
Також повідомляється, що у ході розслідування накладено арешт на майно обвинувачених на загальну суму понад 100 млн грн.
Фігуранти, які забезпечували діяльність гральних закладів та організатори підозрюються у вчиненні злочинів, передбачених ч.ч. 1-2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 203-2, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 369 КК України, а правоохоронці - ч. 1 ст. 365-3, ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 255 КК України.
Їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до дванадцяти років.
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