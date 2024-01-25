Под прикрытием правоохранителей организовали масштабный незаконный игорный бизнес: будут судить 34 человека

Правоохранители направили в суд обвинительный акт в отношении 34 участников преступной организации, которые наладили беспрепятственную деятельность сети игорных заведений на территории Украины. С целью прикрытия своей деятельности они привлекли двух правоохранителей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГБР и Офис Генерального прокурора.

Детали

Как сообщаетесь, группа лиц организовала разветвленную сеть игорных заведений на территории Киева, Киевской области и Одессы.

Злоумышленники создали одну из крупнейших сетей подпольных игорных залов с азартными играми, которые работали в Украине не менее 5 лет. Для прикрытия преступной деятельности они привлекли двух правоохранителей. Последние должны были "закрывать глаза" на выявленные факты незаконной деятельности, за что систематически получали взятки - говорится в сообщении ГБР.

Как отмечается, до полномасштабного вторжения РФ на территории страны работало около 400 незаконных игорных заведений. После - они ненадолго прекратили свою работу, но постепенно снова начали открываться.

Больше всего активизировались залы в Киеве, области и Одессе. Месячный оборот игорных заведений только в этих двух городах составил в среднем 300 миллионов гривен.

В ходе расследования правоохранители провели более 200 обысков по местам жительства фигурантов, офисных помещениях, которые обеспечивали деятельность незаконных игорных заведений и в помещениях, где предоставлялись услуги по проведению азартных игр.

Изъято более 530 единиц компьютерной техники, черновую бухгалтерию, записи и другие вещи и предметы, указывающие на деятельность игорных заведений.

Кроме того, в игорных заведениях, а также по местам жительства организаторов изъяты наличные средства на сумму более 2,6 млн грн, 125 тыс долларов США, 5 тыс евро.

Также сообщается, что в ходе расследования наложен арест на имущество обвиняемых на общую сумму более 100 млн грн.

Фигуранты, которые обеспечивали деятельность игорных заведений и организаторы подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч.ч. 1-2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 203-2, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 369 УК Украины, а правоохранители - ч. 1 ст. 365-3, ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 255 УК Украины.

Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двенадцати лет.

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