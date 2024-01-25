Под прикрытием правоохранителей организовали масштабный незаконный игорный бизнес: будут судить 34 человека

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На какие критерии Украина будет обращать внимание во время избирательной кампании нового Генсека Совета Европы
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На какие критерии Украина будет обращать внимание во время избирательной кампании нового Генсека Совета Европы

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Налоговики не имели права начислять НДС на финансовые операции и комиссионные доходы банка "Конкорд" - эксперт
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Налоговики не имели права начислять НДС на финансовые операции и комиссионные доходы банка "Конкорд" - эксперт

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ВККС должна провести проверку публичной информации о судьях ВС в рамках их квалификационного оценивания - эксперт
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ВККС должна провести проверку публичной информации о судьях ВС в рамках их квалификационного оценивания - эксперт

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Украина ищет поддержки в ПАСЕ резолюции по депортированным детям: какие мероприятия проводит
23 январь 2024, 18:58  •  161596 просмотра

Украина ищет поддержки в ПАСЕ резолюции по депортированным детям: какие мероприятия проводит

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Возвращение украинских детей это основная тема для обсуждения на ПАСЕ - Постпред Украины при Совете Европы
23 январь 2024, 18:16  •  167819 просмотра

Возвращение украинских детей это основная тема для обсуждения на ПАСЕ - Постпред Украины при Совете Европы

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Есть идея привязать возмещение НДС к возврату валютной выручки: в Раде и Кабмине дорабатывают легализацию экспорта зерна
23 январь 2024, 17:17  •  150989 просмотра

Есть идея привязать возмещение НДС к возврату валютной выручки: в Раде и Кабмине дорабатывают легализацию экспорта зерна

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Генеральный секретарь Совета Европы выразила свое возмущение неправомерной депортацией украинских детей оккупантами
23 январь 2024, 15:57  •  146400 просмотра

Генеральный секретарь Совета Европы выразила свое возмущение неправомерной депортацией украинских детей оккупантами

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В профильном комитете сообщили, когда могут рассмотреть законопроект о множественном гражданстве
23 январь 2024, 10:49  •  159197 просмотра

В профильном комитете сообщили, когда могут рассмотреть законопроект о множественном гражданстве

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В россии отчитались о нахождении черных ящиков с Ил-76

Оба черных ящика самолета Ил-76, разбившегося под белгородом (россия), найдены, сообщают российские СМИ.

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Гетманцев дает достаточно инструментов для того, чтобы налоговики чувствовали себя "хозяевами жизни" и создавали проблемы бизнесу - эксперт

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Массированная российская атака с использованием БПЛА на Одессу привела к ранению шести человек и повреждению нескольких зданий и объектов социальной инфраструктуры.

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По словам представителя Государственной пограничной службы Украины Андрея Демченко, через польско-украинский пункт пропуска проходит 50% всего пассажиропотока Украины. Тем не менее, сейчас на границе нет очередей, а ранее заблокированные пункты пропуска разблокированы.

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