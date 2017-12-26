Під Окружний адмінсуд Києва стягнули Нацгвардію
Київ • УНН
КИЇВ. 26 грудня. УНН. Під будівлю Окружного адміністративного суду Києва стягнули кілька автобусів з бійцями Національної гвардії України, передає кореспондент УНН.
За словами кореспондента, причиною посилення правопорядку під Окружним адмінсудом стало те, що о 13:30 тут має початися судове засідання за позовом М.Саакашвілі проти міграційної служби через те, що Україна відмовила в наданні йому статусу "людини, що потребує додаткового тимчасового захисту".
Як повідомляє кореспондент, ситуація під судом спокійна, проте на місці чергує чотири автобуси з кількома десятками бійців Нацгвардії при повній амуніції.
Як повідомляв УНН, 22 вересня Мостиський районний суд міста Львова наклав штраф на екс-президента Грузії Міхеіла Саакашвілі за незаконний перетин українського кордону у сумі 3,4 тисячі гривень.
Нагадаємо, захист М.Саакашвілі зареєстрував у СБУ клопотання про перенесення допиту.