Під Одесою 600 російських морпіхів відмовились воювати проти України - полонений сапер
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. Біля Одеси 600 російських морських піхотинців не захотіли воювати та влаштували бунт. Про це СБУ повідомив полонений російський сапер. Відео з допитом чергового полоненого оприлюднено сьогодні СБУ, пише УНН.
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Черговий полонений окупант розповів на допиті в СБУ, що армійське керівництво відновило практику “розстрільних загонів” – ешелонів, які йдуть за основними силами РФ і вбивають тих, хто хоче втекти. За його словами, в ході просування вглиб України армія окупантів починає усвідомлювати, що у них далеко не миротворча місія.
“Але нам дали зрозуміти, що назад ми не повернемося, бо за нами їдуть ешелони, що вбивають дезертирів, які намагаються повернутися додому”, - зізнається полонений.
Тепер, ставши співучасником злочинів, окупант шкодує, що у них не вистачило духу вчинити, як морські піхотинці РФ: “...під Одесою 600 морпіхів збунтувалися і не вийшли з судна, бо зрозуміли, що відбувається”.
"Армія окупантів деморалізована і пригнічена. Тож перемога України – не за горами!" - наголосили у СБУ.