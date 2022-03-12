Под Одессой 600 российских морпехов отказались воевать против Украины - пленный сапер

Детали

Очередной пленный оккупант рассказал на допросе в СБУ, что армейское руководство возобновило практику “расстрельных отрядов” - эшелонов, которые следуют за основными силами РФ и убивают тех, кто хочет сбежать. По его словам, в ходе продвижения вглубь Украины армия оккупантов начинает осознавать, что у них далеко не миротворческая миссия.

"Но нам дали понять, что назад мы не вернемся, потому что за нами едут эшелоны, убивающие дезертиров, пытающихся вернуться домой”, - признается пленный.

Теперь, став соучастником преступлений, оккупант жалеет, что у них не хватило духу поступить, как морские пехотинцы РФ: “...под Одессой 600 морпехов взбунтовались и не вышли с судна, потому что поняли, что происходит”.

"Армия оккупантов деморализована и подавлена. Так что победа Украины - не за горами!" - подчеркнули в СБУ.