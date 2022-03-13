Під Миколаєвом колона російських окупантів підірвалася на мінах
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. Голова Миколаївської облдержадміністрації Віталій Кім заявив, що під Миколаєвом колона окупантів підірвалася на мінах. Про це він повідомив у відеозверненні, передає УНН.
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"За минулу добу ворог продовжує зазнавати втрат. Підірвалась колона на мінах, розстріляли де-не-де. Добре попрацювали за межами досяжності... Ворог намагається перегрупуватися, лякає нас страшилками, що він захоплюватиме нас. Але нас це не турбує, ми рухаємось уперед. Всі тут, все добре", – заявив він.