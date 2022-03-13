Під Миколаєвом колона російських окупантів підірвалася на мінах

Цитата

"За минулу добу ворог продовжує зазнавати втрат. Підірвалась колона на мінах, розстріляли де-не-де. Добре попрацювали за межами досяжності... Ворог намагається перегрупуватися, лякає нас страшилками, що він захоплюватиме нас. Але нас це не турбує, ми рухаємось уперед. Всі тут, все добре", – заявив він.