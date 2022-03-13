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19:03 • 57519 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 109712 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 107621 просмотра

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15 марта, 13:08 • 102666 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Под Николаевом колонна российских оккупантов подорвалась на минах

Под Николаевом колонна российских оккупантов подорвалась на минах

Киев • УНН

 • 205527 просмотра

КИЕВ. 13 марта. УНН. Председатель Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким заявил, что под Николаевом колонна оккупантов подорвалась на минах. Об этом он сообщил в видеообращении, передает УНН.

Цитата

"За минувшие сутки враг продолжает нести потери. Взорвалась колонна на минах, расстреляли кое-где. Хорошо поработали за пределами досягаемости. Враг пытается перегруппироваться, нас пугает страшилками, что он будет захватывать нас. Но нас это не беспокоит, мы двигаемся вперед. Все здесь, все хорошо", - заявил он.

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