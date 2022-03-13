Под Николаевом колонна российских оккупантов подорвалась на минах

Цитата

"За минувшие сутки враг продолжает нести потери. Взорвалась колонна на минах, расстреляли кое-где. Хорошо поработали за пределами досягаемости. Враг пытается перегруппироваться, нас пугает страшилками, что он будет захватывать нас. Но нас это не беспокоит, мы двигаемся вперед. Все здесь, все хорошо", - заявил он.