Під Лисичанськом СБУ знайшла небезпечний клад

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КИЇВ. 9 липня. УНН. Поряд з колишнім блокпостом на в’їзді до Лисичанська у Луганській області правоохоронці виявили схованку із боєприпасами. Про це повідомив прес-центр СБУ, передає УНН.

“Зі схрону, що знаходився в технологічному бетонному колодязі на глибині десять метрів, правоохоронці вилучили тридцять сім гранат ВОГ-17 та двадцять три підривачі ВМГ”, — йдеться у повідомленні.

За інформацією спецслужби, схованку облаштували бойовики угруповання “ЛНР” Павла Дрьомова у червні-липні 2014 року для здійснення диверсійної діяльності.

Як зазначається, через неналежні умови зберігання та пошкодження корозією засоби ураження становили велику небезпеку. Більшу частину арсеналу вибухотехніки знищили на місці.

У рамках кримінального провадження, розпочатого за ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами), проводяться слідчі дії щодо встановлення обставин та осіб, причетних до протиправної діяльності.

Раніше спікер Верховної Ради Андрій Парубій під час допиту у справі Олександра Єфремова повідомив, що вимагали бойовики за звільнення приміщення СБУ в Луганську.

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