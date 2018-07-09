Под Лисичанском СБУ обнаружила опасный клад

“Из схрона, который находился в технологическом бетонном колодце на глубине десять метров, правоохранители изъяли тридцать семь гранат ВОГ-17 и двадцать три взрывателя ВМГ”, — говорится в сообщении.

По информации спецслужбы, тайник создали боевики группировки “ЛНР” Павла Дремова в июне-июле 2014 года для осуществления диверсионной деятельности.

Как отмечается, из-за ненадлежащих условий хранения и повреждения коррозией средства поражения составляли большую опасность. Большую часть арсенала взрывотехники уничтожили на месте.

В рамках уголовного производства, начатого по ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами), проводятся следственные действия по установлению обстоятельств и лиц, причастных к противоправной деятельности.

Ранее спикер Верховной Рады Андрей Парубий во время допроса по делу Александра Ефремова сообщил, что требовали боевики за освобождение помещения СБУ в Луганске.