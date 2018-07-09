Под Лисичанском СБУ обнаружила опасный клад
Киев • УНН
КИЕВ. 9 июля. УНН. Рядом с бывшим блокпостом на въезде в Лисичанск в Луганской области правоохранители обнаружили тайник с боеприпасами. Об этом сообщил пресс-центр СБУ, передает УНН.
“Из схрона, который находился в технологическом бетонном колодце на глубине десять метров, правоохранители изъяли тридцать семь гранат ВОГ-17 и двадцать три взрывателя ВМГ”, — говорится в сообщении.
По информации спецслужбы, тайник создали боевики группировки “ЛНР” Павла Дремова в июне-июле 2014 года для осуществления диверсионной деятельности.
Как отмечается, из-за ненадлежащих условий хранения и повреждения коррозией средства поражения составляли большую опасность. Большую часть арсенала взрывотехники уничтожили на месте.
В рамках уголовного производства, начатого по ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами), проводятся следственные действия по установлению обстоятельств и лиц, причастных к противоправной деятельности.
Ранее спикер Верховной Рады Андрей Парубий во время допроса по делу Александра Ефремова сообщил, что требовали боевики за освобождение помещения СБУ в Луганске.