Под Лисичанском СБУ обнаружила опасный клад

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 54534 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 106403 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 127786 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 135097 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 170943 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 153980 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 141590 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130492 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 182607 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118346 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Под Лисичанском СБУ обнаружила опасный клад

Под Лисичанском СБУ обнаружила опасный клад

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 9 июля. УНН. Рядом с бывшим блокпостом на въезде в Лисичанск в Луганской области правоохранители обнаружили тайник с боеприпасами. Об этом сообщил пресс-центр СБУ, передает УНН.

“Из схрона, который находился в технологическом бетонном колодце на глубине десять метров, правоохранители изъяли тридцать семь гранат ВОГ-17 и двадцать три взрывателя ВМГ”, — говорится в сообщении.

По информации спецслужбы, тайник создали боевики группировки “ЛНР” Павла Дремова в июне-июле 2014 года для осуществления диверсионной деятельности.

Как отмечается, из-за ненадлежащих условий хранения и повреждения коррозией средства поражения составляли большую опасность. Большую часть арсенала взрывотехники уничтожили на месте.

В рамках уголовного производства, начатого по ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами), проводятся следственные действия по установлению обстоятельств и лиц, причастных к противоправной деятельности.

Ранее спикер Верховной Рады Андрей Парубий во время допроса по делу Александра Ефремова сообщил, что требовали боевики за освобождение помещения СБУ в Луганске.

Украинские Национальные Новости

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