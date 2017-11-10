Під колесами потяга на Вінничині загинула жінка

“На місці події слідчо-оперативна група поліції встановила, що загиблою є 67-річна жителька села Кірово. На даному відрізку залізниці потяг орієнтовно проходив близько 5:18 ранку. Зараз поліцейські встановлюють обставини трагедії та як жінка опинилась на коліях”, йдеться у повідомленні.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого). Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років або без такого.

Нагадаємо, 29 жовтня потяг насмерть збив чоловіка на Донеччині.