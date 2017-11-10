Под колесами поезда в Винницкой области погибла женщина

“На месте происшествия следственно-оперативная группа полиции установила, что погибшей является 67-летняя жительница села Кирово. На данном отрезке железной дороги поезд ориентировочно проходил около 5:18 утра. Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства трагедии и как женщина оказалась на путях ”, - говорится в сообщении.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч.2 ст.286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего). Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет или без такового.

Напомним, 29 октября поезд насмерть сбил мужчину в Донецкой области.