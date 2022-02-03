Під Києвом вандали заради розваги зруйнували пам'ятний хрест
Київ • УНН
КИЇВ. 3 лютого. УНН. Учора, 2 лютого, двоє нетверезих хлопців пошкодили пам'ятний хрест між селами Плоске та Гоголів. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу поліції Київської області.
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Про вандаліз поліцію проінформували очевидці.
Правоохоронці внаслідок оперативно-розшукових дій встановили особи зловмисників.
"Напередодні 19-ти та 20-річний місцеві жителі вживали алкогольні напої. Дорогою додому молодики вирішили "розважитись" тому один із них вдарив ногою хрест, внаслідок чого пам’ятний знак зламався", — ідеться у повідомленні.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України.
Хлопцям загрожує штраф до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від 120 до 240 годин, або виправні роботи на строк до двох років, або обмеження волі на строк до трьох років, або позбавлення волі на той самий строк.
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