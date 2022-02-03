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15 марта, 19:03 • 104714 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 138930 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 120733 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 114445 просмотра

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15 марта, 12:52 • 103307 просмотра

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15 марта, 11:23 • 100667 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 89731 просмотра

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Под Киевом вандалы ради развлечения разрушили памятный крест

Под Киевом вандалы ради развлечения разрушили памятный крест

Киев • УНН

 • 18673 просмотра

КИЕВ. 3 февраля. УНН. Вчера, 2 февраля, двое нетрезвых парней повредили памятный крест между селами Плоское и Гоголей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу полиции Киевской области.

Детали

О вандализме полицию проинформировали очевидцы.

Правоохранители в результате оперативно-розыскных действий установили личности злоумышленников.

"Накануне 19-ти и 20-летний местные жители употребляли алкогольные напитки. По дороге домой молодые люди решили "развлечься" поэтому один из них ударил ногой крест, в результате чего памятный знак сломался", — говорится в сообщении.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.

Парням грозит штраф до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан или общественные работы на срок от 120 до 240 часов, или исправительные работы на срок до двух лет, или ограничение свободы на срок до трех лет, или лишения свободы на тот же срок.

Напомним

На кладбище в Лисичанске Луганской области вандалы разрушили памятный знак жертвам Холокоста.

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