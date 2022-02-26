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Під Херсоном окупанти підбили "швидку", що перевозила пораненого

Під Херсоном окупанти підбили "швидку", що перевозила пораненого

Київ • УНН

 • 141638 перегляди

КИЇВ. 26 лютого. УНН. Під Херсоном російські війська підбили автомобіль швидкої допомоги, яка везла пораненого. Про це повідомив радник глави МВС України Антон Геращенко у Facebook, передає УНН.

Цитата

“Під Херсоном медики везли пораненого. Окупанти підбили "швидку"! Фашисти в порівнянні ними були просто зайчики!”, — написав він.

Доповнення

Раніше Геращенко опублікував відео з-під Херсона, де російські війська розстріляли автомобіль, в якому знаходилися двоє чоловіків і жінка.

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