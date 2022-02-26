Під Херсоном окупанти підбили "швидку", що перевозила пораненого
Київ • УНН
КИЇВ. 26 лютого. УНН. Під Херсоном російські війська підбили автомобіль швидкої допомоги, яка везла пораненого. Про це повідомив радник глави МВС України Антон Геращенко у Facebook, передає УНН.
Цитата
“Під Херсоном медики везли пораненого. Окупанти підбили "швидку"! Фашисти в порівнянні ними були просто зайчики!”, — написав він.
Доповнення
Раніше Геращенко опублікував відео з-під Херсона, де російські війська розстріляли автомобіль, в якому знаходилися двоє чоловіків і жінка.