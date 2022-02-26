Под Херсоном оккупанты подбили "скорую", перевозившую раненого

Цитата

“Под Херсоном медики везли раненого. Оккупанты подбили „скорую“! Фашисты по сравнению ними были просто зайчики!”, — написал.

Дополнение

Ранее Геращенко опубликовал видео из-под Херсона, где российские войска расстреляли автомобиль, в котором находились двое мужчин и женщина.



