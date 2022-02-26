Под Херсоном оккупанты подбили "скорую", перевозившую раненого
Киев • УНН
КИЕВ. 26 февраля. УНН. Под Херсоном российские войска подбили машину скорой помощи, которая везла раненого. Об этом сообщил советник главы МВД Украины Антон Геращенко в Facebook, передает УНН.
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“Под Херсоном медики везли раненого. Оккупанты подбили „скорую“! Фашисты по сравнению ними были просто зайчики!”, — написал.
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Ранее Геращенко опубликовал видео из-под Херсона, где российские войска расстреляли автомобиль, в котором находились двое мужчин и женщина.