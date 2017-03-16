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Під Генконсульством РФ в Одесі розпочались акції на підтримку українського Криму

Київ • УНН

 • 8269 перегляди

ОДЕСА-КИЇВ. 16 березня. УНН. Сьогодні активісти Одеси провели мітинг “Крим — це Україна”. Про це повідомляє кореспондент УНН.

Саме 16 березня рівно три роки, як в Криму відбувся так званий референдум, і Росія окупувала Крим. В Одесі патріотичні організації провели декілька мітингів під стінами Генконсульства. Зранку активісти прийшли із плакатами, на яких було написано “Крим — це Україна”.

За словами учасників акції, кримчани повинні відчувати підтримку із території материкової України.

“За ці три роки українці в Криму і кримські татари піддавалися репресіям з боку влади Криму. За політичну або ідеологічну позицію людей затримували. Крим став зоною, де немає прав людини, немає захисту і немає свободи слова. За останніми даними, за період окупації загинуло 12 осіб, 17 — зникли безвісти, 39 заарештовано за політичними мотивами, 10 з яких вже засуджено. Ці всі люди вважали, що Крим — це Україна і виступали проти анексії півострова Росією”, — написала на своїй сторінці у Facebook активістка В.Шульц.

Наразі під стінами Генерального консульства проходить ще одна акція на підтримку кримчан. Активісти на вилах у формі тризубця спалили на вогні півня із російським прапором. Таким чином вони висловлюють думку про те, що Крим був, є і буде частиною України.

Нагадаємо, у цей день, 16 березня, у 2014 році на території Кримського півострова і міста Севастополя пройшов невизнаний світовою спільнотою "референдум" про статус півострова.

Після цього Росія анексувала Крим. Україна не визнала "таке голосування". Не зробили цього і ЄС та США. 18 березня того ж року президент Росії Володимир Путін оголосив про "приєднання" Криму до Росії.

Українські Національні Новини

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