Под Генконсульством РФ в Одессе начались акции в поддержку украинского Крыма

Именно 16 марта ровно три года, как в Крыму состоялся так называемый референдум, и Россия оккупировала Крым. В Одессе патриотические организации провели несколько митингов под стенами Генконсульства. Утром активисты пришли с плакатами, на которых было написано "Крым - это Украина".

По словам участников акции, крымчане должны чувствовать поддержку с территории материковой Украины.

"За эти три года украинцы в Крыму и крымские татары подвергались репрессиям со стороны власти Крыма. За политическую или идеологическую позицию людей задерживали. Крым стал зоной, где нет прав человека, нет защиты и нет свободы слова. По последним данным, за период оккупации погибло 12 человек, 17 - пропали без вести, 39 арестованы по политическим мотивам, 10 из которых уже осуждены. Эти все люди считали, что Крым - это Украина и выступали против аннексии полуострова Россией", - написала на своей странице в Facebook активистка В.Шульц.

В настоящее время под стенами Генерального консульства проходит еще одна акция в поддержку крымчан. Активисты на вилах в форме трезубца сожгли на огне петуха с российским флагом. Таким образом они выражают мнение о том, что Крым был, есть и будет частью Украины.

Напомним, в этот день, 16 марта, в 2014 году на территории Крымского полуострова и города Севастополя прошел непризнанный мировым сообществом "референдум" о статусе полуострова.

После этого Россия аннексировала Крым. Украина не признала "такое голосование". Не сделали этого и ЕС и США. 18 марта того же года президент России Владимир Путин объявил о "присоединении" Крыма к России.