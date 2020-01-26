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Під час вибуху автоцистерни в Перу загинули 14 осіб

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 січня. УНН. На околиці перуанської столиці Ліми в результаті вибуху автоцистерни з газом загинули 14 осіб. Про це повідомляє в суботу агентство ANDINA з посиланням на Міністерство охорони здоров'я країни, передає УНН.

Під час вибуху автоцистерни в Перу загинули 14 осіб

48 осіб залишаються в лікарнях з опіками різного ступеня тяжкості. Щонайменше половина з них знаходиться в критичному стані, у них пошкоджено понад 50% тіла.

Нагадаємо, у четвер вранці на одному з перехресть на околиці Ліми стався витік пропан-бутану з автоцистерни, яка перевозила 2,5 тис. літрів газу, після того, як вантажівка наїхала на нерівність дорожнього покриття. Хмара газу швидко поширилась по кварталу, після чого з нез’ясованої причини сталася його детонація і почалася пожежа, що охопила кілька житлових будинків.

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Нагадаємо, у Мексиці п’ятеро людей загинули через витік аміаку з автоцистерни.

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