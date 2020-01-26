При взрыве автоцистерны в Перу погибли 14 человек

48 человек остаются в больницах с ожогами различной степени тяжести. По меньшей мере половина из них находится в критическом состоянии, у них повреждено более 50% тела.

Напомним, в четверг утром на одном из перекрестков на окраине Лимы произошла утечка пропан-бутана из автоцистерны, что перевозила 2,5 тыс. литров газа, после того, как грузовик наехал на неровное дорожное покрытие. Облако газа быстро распространилась по кварталу, после чего по невыясненной причине произошла его детонация и начался пожар, охвативший несколько жилых домов.

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Напомним, в Мексике пять человек погибли из-за утечки аммиака из автоцистерны.