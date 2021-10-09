Під час стрілянини в штаті Меріленд загинули двоє людей

Деталі

За її інформацією, жертвами стали дві жінки. Представники правоохоронних органів виявили тіло однієї жертви в коридорі установи, в якій працювали загиблі, другу особу - в офісі.

Як повідомляє телекомпанія, підозрюваний затриманий. Глава округу Принс-Джорджес в штаті Меріленд висловила співчуття сім'ям загиблих.

Нагадаємо

Чотири людини загинули при падінні невеликого літака Cessna-210 8 жовтня в штаті Джорджія.