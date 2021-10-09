Під час стрілянини в штаті Меріленд загинули двоє людей
Київ • УНН
КИЇВ. 9 жовтня. УНН. Щонайменше двоє людей загинули в результаті стрілянини в місті Кепітол-Хайтс (штат Меріленд). Про це в п'ятницю повідомила телекомпанія CNN з посиланням на місцеву поліцію, передає УНН.
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За її інформацією, жертвами стали дві жінки. Представники правоохоронних органів виявили тіло однієї жертви в коридорі установи, в якій працювали загиблі, другу особу - в офісі.
Як повідомляє телекомпанія, підозрюваний затриманий. Глава округу Принс-Джорджес в штаті Меріленд висловила співчуття сім'ям загиблих.
Нагадаємо
Чотири людини загинули при падінні невеликого літака Cessna-210 8 жовтня в штаті Джорджія.