Во время стрельбы в штате Мэриленд погибли два человека
Киев • УНН
КИЕВ. 9 октября. УНН. По меньшей мере два человека погибли в результате стрельбы в городе Кэпитол-Хайтс (штат Мэриленд). Об этом в пятницу сообщила телекомпания CNN со ссылкой на местную полицию, передает УНН.
Детали
По ее информации, жертвами стали две женщины. Представители правоохранительных органов обнаружили тело одной жертвы в коридоре учреждения, в котором работали погибшие, второе тело — в офисе.
Как сообщает телекомпания, подозреваемый задержан. Глава округа Принс-Джорджес в штате Мэриленд выразила соболезнования семьям погибших.
Напомним
Четыре человека погибли при падении небольшого самолета Cessna-210 8 октября в штате Джорджия.