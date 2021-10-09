При падінні невеликого літака в штаті Джорджія загинули чотири людини
Київ • УНН
КИЇВ. 9 жовтня. УНН. Чотири людини загинули при падінні невеликого літака Cessna-210 в п'ятницю в штаті Джорджія. Про це повідомив телеканал Fox News, передає УНН.
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Катастрофа сталася в окрузі Де-Калб. За повідомленнями очевидців, літак перекинувся при посадці і загорівся. Нікого з тих, хто знаходився на борту, врятувати не вдалося. Постраждалих на землі немає.
Причини аварії невідомі. У суботу в Де-Калб повинні прибути слідчі.
Нагадаємо
У неділю, 3 жовтня, невеликий приватний літак врізався в порожній двоповерховий офісний будинок в передмісті Мілана.
Унаслідок катастрофи загинули всі восьмеро людей, які перебували на борту літака. Окрім Петреску, його дружини і 30-річного сина, загинули їхні друзі з однорічною дитиною.