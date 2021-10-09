При падінні невеликого літака в штаті Джорджія загинули чотири людини

Деталі

Катастрофа сталася в окрузі Де-Калб. За повідомленнями очевидців, літак перекинувся при посадці і загорівся. Нікого з тих, хто знаходився на борту, врятувати не вдалося. Постраждалих на землі немає.

Причини аварії невідомі. У суботу в Де-Калб повинні прибути слідчі.

Нагадаємо

У неділю, 3 жовтня, невеликий приватний літак врізався в порожній двоповерховий офісний будинок в передмісті Мілана.

Унаслідок катастрофи загинули всі восьмеро людей, які перебували на борту літака. Окрім Петреску, його дружини і 30-річного сина, загинули їхні друзі з однорічною дитиною.