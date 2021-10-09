При падении небольшого самолета в штате Джорджия погибли четыре человека
Киев • УНН
КИЕВ. 9 октября. УНН. Четыре человека погибли при падении небольшого самолета Cessna-210 в пятницу в штате Джорджия. Об этом сообщил телеканал Fox News, передает УНН.
Детали
Катастрофа произошла в округе Де-Калб. По сообщениям очевидцев, самолет перевернулся при посадке и загорелся. Никого из тех, кто находился на борту, спасти не удалось. Пострадавших на земле нет.
Причины аварии неизвестны. В субботу в Де-Калб должны прибыть следователи.
Напомним
В воскресенье, 3 октября, небольшой частный самолет врезался в пустой двухэтажный офисный дом в пригороде Милана.
В результате катастрофы погибли все восемь человек, находившиеся на борту самолета. Кроме Петреску, его жены и 30-летнего сына, погибли их друзья с годовалым ребенком.