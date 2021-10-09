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5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
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Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 107183 просмотра

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2 марта, 17:42 • 106262 просмотра

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При падении небольшого самолета в штате Джорджия погибли четыре человека

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 9 октября. УНН. Четыре человека погибли при падении небольшого самолета Cessna-210 в пятницу в штате Джорджия. Об этом сообщил телеканал Fox News, передает УНН.

Детали

Катастрофа произошла в округе Де-Калб. По сообщениям очевидцев, самолет перевернулся при посадке и загорелся. Никого из тех, кто находился на борту, спасти не удалось. Пострадавших на земле нет.

Причины аварии неизвестны. В субботу в Де-Калб должны прибыть следователи.

Напомним

В воскресенье, 3 октября, небольшой частный самолет врезался в пустой двухэтажный офисный дом в пригороде Милана.

В результате катастрофы погибли все восемь человек, находившиеся на борту самолета. Кроме Петреску, его жены и 30-летнего сына, погибли их друзья с годовалым ребенком.

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