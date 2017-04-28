Під час штурму парламенту Македонії постраждали 77 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. Під час сутичок між протестувальниками та поліцією під стінами парламенту Македонії і всередині самої будівлі у четвер ввечері було поранено 77 осіб, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.
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Серед поранених - 22 поліцейських та троє македонських депутатів, повідомили у поліції.
Демонстранти, багато з яких - прихильники колишнього прем'єр-міністра Македонії Ніколи Груєвскі, прорвали кордони поліції та увірвалися до будівлі парламенту після того, як соціал-демократи та партії, що представляють албанську нацменшину, обрали нового голову парламенту - етнічного албанця Талата Джафері.
Зокрема, під час сутичок у парламенті був поранений лідер соціал-демократів Зоран Заєв і кілька його однопартійців.
Згодом президент Македонії Георге Іванов виступив із телезверненням, у якому закликав до спокою та "зваженої та відповідальної поведінки".
Прояви насильства під час протестів засудили в Брюсселі. "Ми засуджуємо сьогоднішні атаки на членів парламенту в Скоп'є. Акти насильства у парламенті є цілковито неприйнятними", - наголосила голова дипломатії ЄС Федеріка Могеріні. З аналогічними оцінками подій у столиці Македонії виступив і єврокомісар з питань політики сусідства та переговорів із розширення Йоганнес Хан, наголосивши, що насильству "не місце в парламенті".
Глибока політична криза в Македонії триває з грудня минулого року. Політична сила екс-прем'єра Н.Груєвскі виграла вибори взимку, проте не змогла відновити коаліцію та призначити уряд. Зокрема, правляча консервативна партія та соціал-демократи не можуть домовитися щодо вимоги запровадити албанську як другу офіційну мову.