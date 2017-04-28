Во время штурма парламента Македонии пострадали 77 человек

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Среди раненых - 22 полицейских и трое македонских депутатов, сообщили в полиции.

Демонстранты, многие из которых - сторонники бывшего премьер-министра Македонии Николы Груевски, прорвали кордоны полиции и ворвались в здание парламента после того, как социал-демократы и партии, представляющие албанское нацменьшинство, избрали нового председателя парламента - этнического албанца Талата Джафери.

В частности, во время столкновений в парламенте был ранен лидер социал-демократов Зоран Заев и несколько его однопартийцев.

Впоследствии президент Македонии Георге Иванов выступил с телеобращением, в котором призвал к спокойствию и "взвешенной и ответственной поведения".

Проявления насилия во время протестов осудили в Брюсселе. "Мы осуждаем сегодняшние атаки на членов парламента в Скопье. Акты насилия в парламенте является полностью неприемлемыми", - отметила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини. С аналогичными оценками событий в столице Македонии выступил и еврокомиссар по вопросам политики соседства и переговоров по расширению Иоганнес Хан, отметив, что насилию "не место в парламенте".

Глубокий политический кризис в Македонии продолжается с декабря прошлого года. Политическая сила экс-премьера Н.Груевски выиграла выборы зимой, однако не смогла возобновить коалицию и назначить правительство. В частности, правящая консервативная партия и социал-демократы не могут договориться относительно требования ввести албанский как второй официальный язык.