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Під час ремонту київського крематорію розікрали 4,5 мільйони гривень: справу передали до суду

Під час ремонту київського крематорію розікрали 4,5 мільйони гривень: справу передали до суду

Київ • УНН

 • 100103 перегляди

КИЇВ. 24 червня. УНН. Під час капітального ремонту кремаційного корпусу київського крематорію було розкрадено 4,5 мільйони гривень. Як повідомили у Київській міській прокуратурі, справу передали до суду, передає УНН

Деталі

Згідно з матеріалами слідства, підрядна організація на замовлення Ритуальної служби СКП "Київський крематорій" була залучена до виконання робіт з капітального ремонту кремаційного корпусу крематорію та облаштування системи очищення повітря. Однак, не виконавши роботи у повному обсязі, підрядник вніс неправдиві відомості до актів виконаних робіт, а інженер комунального підприємства вказані акти затвердив. Після цього на рахунки підрядника було перераховано понад 4,5 мільйона гривень.

Цитата

"У ході досудового розслідування встановлено, що вартість робіт та обсяги їх виконання не відповідають даним, зазначеним в офіційних документах. Згідно висновку судово-економічної експертизи, столичному бюджету завдано збитків на суму понад 705 тисяч гривень", - ідеться в повідомленні.

Наразі обвинувальний акт щодо підрядника скеровано до Голосіївського районного суду м. Києва для розгляду по суті. Обвинувальний акт відносно інженера вже розглядається в суді.

Нагадаємо 

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський в ефірі телемарафону повідомив, що наразі в Україні розслідують 247 кримінальних проваджень щодо розкрадання гуманітарної допомоги, 29 особам повідомлено про підозру.

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