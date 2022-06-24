Під час ремонту київського крематорію розікрали 4,5 мільйони гривень: справу передали до суду
Київ • УНН
КИЇВ. 24 червня. УНН. Під час капітального ремонту кремаційного корпусу київського крематорію було розкрадено 4,5 мільйони гривень. Як повідомили у Київській міській прокуратурі, справу передали до суду, передає УНН.
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Згідно з матеріалами слідства, підрядна організація на замовлення Ритуальної служби СКП "Київський крематорій" була залучена до виконання робіт з капітального ремонту кремаційного корпусу крематорію та облаштування системи очищення повітря. Однак, не виконавши роботи у повному обсязі, підрядник вніс неправдиві відомості до актів виконаних робіт, а інженер комунального підприємства вказані акти затвердив. Після цього на рахунки підрядника було перераховано понад 4,5 мільйона гривень.
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"У ході досудового розслідування встановлено, що вартість робіт та обсяги їх виконання не відповідають даним, зазначеним в офіційних документах. Згідно висновку судово-економічної експертизи, столичному бюджету завдано збитків на суму понад 705 тисяч гривень", - ідеться в повідомленні.
Наразі обвинувальний акт щодо підрядника скеровано до Голосіївського районного суду м. Києва для розгляду по суті. Обвинувальний акт відносно інженера вже розглядається в суді.
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