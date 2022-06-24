Во время ремонта киевского крематория разворовали 4,5 миллиона гривен: дело передали в суд
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июня. УНН. Во время капитального ремонта кремационного корпуса киевского крематория было разворовано 4,5 миллиона гривен. Как сообщила Киевская городская прокуратура, дело передали в суд, передает УНН.
Детали
Согласно материалам следствия, подрядная организация по заказу Ритуальной службы СКП "Киевский крематорий" была привлечена к выполнению работ по капитальному ремонту кремационного корпуса крематория и обустройству системы очистки воздуха. Однако, не выполнив работы в полном объеме, подрядчик внес ложные сведения в акты выполненных работ, а инженер коммунального предприятия указанные акты утвердил. После этого на счета подрядчика было перечислено более 4,5 миллионов гривен.
Цитата
"В ходе досудебного расследования установлено, что стоимость работ и объемы их выполнения не соответствуют данным, указанным в официальных документах. Согласно заключению судебно-экономической экспертизы, столичному бюджету нанесен ущерб на сумму свыше 705 тысяч гривен", - говорится в сообщении.
В настоящее время обвинительный акт в отношении подрядчика направлен в Голосеевский районный суд г. Киева для рассмотрения по существу. Обвинительный акт в отношении инженера уже рассматривается в суде.
Напомним
Министр внутренних дел Денис Монастырский в эфире телемарафона сообщил, что в настоящее время в Украине расследуют 247 уголовных производств по хищению гуманитарной помощи, 29 лицам сообщено о подозрении.