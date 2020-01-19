Під час протестів в Лівані постраждало 400 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 19 січня. УНН. У Лівані під час сутичок між правоохоронцями та протестувальниками були поранені 400 осіб. Про це повідомляє УНН з посиланням на AFP.
“Майже 400 людей були поранені в суботу під час сутичок між ліванськими антиурядовими протестувальниками та силовиками в Бейруті”, — повідомили в ЗМІ.
Повідомляється, що за даними Червоного Хреста — госпіталізували та надали допомогу на місці 377 людям.
Вказано, що в неділю очікували нову хвилю протестів, учасники яких вимагають відсторонення ліванських політиків, яких протестувальники вважають невмілими та корумпованими.
“Сутички розпочалися після того, як десятки протестувальників, деякі з яких приховували обличчя шарфами, кидали каміння, горщики для квітів та інші предмети в міліцію, що охороняла дорогу до парламенту”, — вказано у повідомленні.
Також повідомляється, що протестувальники намагались прорватися до парламенту і використовували дорожні знаки, як зброю. У відповідь правоохоронці застосували водомет і сльозогінний газ.
“Громадянська оборона заявила, що наприкінці суботи 43 людини були доставлені до лікарні, де вже лікувалось 114 осіб, які “отримали легкі поранення або страждали від проблем із диханням”, — додали у ЗМІ.
За даними Червоного хреста, до лікарень доставили 80 людей, а 140 надали допомогу на місці. Ще 30 осіб були затримані, а пізніше звільнені.
Нагадаємо, раніше повідомлялось про 100 постраждалих внаслідок зіткнень в Лівані.
Через протести президент Лівану вимагає від армії навести порядок.
З 17 жовтня в Лівані почались масові акції протесту, під час яких демонстранти на центральних площах Бейрута вимагали відставки коаліційного кабінету, розпуску парламенту і проведення дострокових виборів.