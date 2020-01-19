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Во время протестов в Ливане пострадали 400 человек

Киев • УНН

 • 12873 просмотра

КИЕВ. 19 января. УНН. В Ливане во время столкновений между правоохранителями и протестующими были ранены 400 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на AFP.

Во время протестов в Ливане пострадали 400 человек

"Почти 400 человек были ранены в субботу во время столкновений между ливанскими антиправительственными протестующими и силовиками в Бейруте", - сообщили в СМИ.

Сообщается, что по данным Красного Креста - госпитализировали и оказали помощь на месте 377 людям.

Указано, что в воскресенье ожидали новую волну протестов, участники которых требуют отстранения ливанских политиков, которых протестующие считают неумелыми и коррумпированными.

"Столкновения начались после того, как десятки протестующих, некоторые из которых скрывали лица шарфами, бросали камни, горшки для цветов и другие предметы в милицию, которая охраняла дорогу в парламент", - указано в сообщении.

Также сообщается, что протестующие пытались прорваться в парламент и использовали дорожные знаки, как оружие. В ответ стражи порядка применили водомет и слезоточивый газ.

"Гражданская оборона заявила, что в конце субботы 43 человека были доставлены в больницу, где уже лечилось 114 человек, которые" получили легкие ранения или страдали от проблем с дыханием ", - добавили в СМИ.

По данным Красного креста, в больницы были доставлены 80 человек, а 140 оказали помощь на месте. Еще 30 человек были задержаны, а позже освобождены.

Напомним, ранее сообщалось о 100 пострадавших в результате столкновений в Ливане.

Из-за протестов президент Ливана требует от армии навести порядок.

С 17 октября в Ливане начались массовые акции протеста, во время которых демонстранты на центральных площадях Бейрута требовали отставки коалиционного кабинета, роспуска парламента и проведения досрочных выборов.

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