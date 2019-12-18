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Під час обвалу на шахті в Китаї загинуло 16 осіб

Під час обвалу на шахті в Китаї загинуло 16 осіб

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 грудня. УНН. В результаті обвалу на вугільній шахті в провінції Гуйчжоу на півдні Китаю загинуло 16 осіб. Про це в середу повідомило агентство Xinhuanet, передає УНН.

За даними агентства, пошуково-рятувальні роботи завершені. Влада проводить розслідування причин події.

Аварія на шахті в повіті Аньлун сталася 17 грудня. У момент надзвичайної події під землею знаходилися 23 людини, семеро з них вдалося врятувати.

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Нагадаємо, у Єгипті обвалилася стіна старовинної церкви, щонайменше 3 загиблих.

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