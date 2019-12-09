Пожежа у коледжі в Одесі: існує загроза обвалу стін
Київ • УНН
КИЇВ. 9 грудня. УНН. Наразі існує велика загроза обвалу стін одеського коледжу, де сталася смертельна пожежа. Про це повідомив голова Одеської ОДА Максим Куций на особистій сторінці у Facebook, передає УНН.
"Наразі існує велика загроза обвалу стін. Аби рятувальники могли ефективно продовжувати пошуки — необхідно укріпити стіни. За планом, стіни оздоблять металевим каркасом, який втримає їх від завалення. До розробки проєкту укріплення було залучено ректора Одеської державної академії будівництва та архітектури Анатолія Коврова", - написав Куций.
За його словами, пропозицію комісії експертів спрямують до Києва, щойно її узгодять, будівельники почнуть зводити каркас.
Куций зазначив, що металева конструкція дозволить рятувальникам та поліцейським безперешкодно працювати на території пожежі.
"Наразі під завалами можуть перебувати ще четверо осіб. Аби знайти людей якомога скоріше, всі служби працюють у цілодобовому режимі", - зазначив Куций.
Нагадаємо, за даними ДСНС, 4 грудня о 10:12 в Одесі на 3-му поверсі 6-поверхової будівлі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу виникла пожежа.
Першою із підтверджених загиблих є студентка, тіло другої загиблої людини знайшли під завалами 5 грудня. Тіла ще двох людей під завалами знайшли 6 грудня. 7 грудня знайшли ще три тіла. Також одна людина - рятувальник - помер у лікарні. 8 грудня було знайдено ще два тіла загиблих під завалами. 9 грудня під час розбору завалів виявлено ще два тіла — одне о о 00:35, інше — о 5:15.
У ДСНС назвали ймовірну причину пожежі у коледжі в Одесі. Відкрито кримінальне провадження. Поліція має дві версії пожежі у коледжі в Одесі — порушення пожежної безпеки і підпал. У справі вже є перші підозрювані.