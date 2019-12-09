Пожар в колледже в Одессе: существует угроза обвала стен

"Сейчас существует большая угроза обвала стен. Чтобы спасатели могли эффективно продолжать поиски - необходимо укрепить стены. По плану, стены обделают металлическим каркасом, который удержит их от обрушения. К разработке проекта укрепления был привлечен ректор Одесской государственной академии строительства и архитектуры Анатолий Ковров", - написал Куцый.

По его словам, предложение комиссии экспертов направят в Киев, как только его согласуют, строители начнут возводить каркас. Куцый отметил, что металлическая конструкция позволит спасателям и полицейским беспрепятственно работать на территории пожара.

"Сейчас под завалами могут находиться еще четыре человека. Чтобы найти людей можно скорее, все службы работают в круглосуточном режиме", - отметил Куцый.

Напомним, по данным ГСЧС, 4 декабря в 10:12 в Одессе на 3-м этаже 6-этажного здания Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса возник пожар.

Первой из подтвержденных погибших является студентка, тело второго погибшего человека нашли под завалами 5 декабря. Тела еще двух людей под завалами нашли 6 декабря. 7 декабря нашли еще три тела. Также один человек - спасатель - умер в больнице. 8 декабря было найдено еще два тела погибших под завалами. 9 декабря во время разбора завалов обнаружено еще два тела - одно в в 00:35, другое - в 5:15.

В ГСЧС назвали вероятную причину пожара в колледже в Одессе. Открыто уголовное производство. Полиция имеет две версии пожара в колледже в Одессе - нарушение пожарной безопасности и поджог. В деле уже есть первые подозреваемые.