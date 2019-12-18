Во время обвала на шахте в Китае погибли 16 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 18 декабря. УНН. В результате обвала на угольной шахте в провинции Гуйчжоу на юге Китая погибли 16 человек. Об этом в среду сообщило агентство Xinhuanet, передает УНН.
По данным агентства, поисково-спасательные работы завершены. Власти проводят расследование причин происшествия.
Авария на шахте в уезде Аньлун произошла 17 декабря. В момент чрезвычайного происшествия под землей находились 23 человека, семеро из них удалось спасти.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Пожар в колледже в Одессе: существует угроза обвала стен
Напомним, в Египте обрушилась стена старинной церкви, не менее 3 погибших.