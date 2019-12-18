Во время обвала на шахте в Китае погибли 16 человек

По данным агентства, поисково-спасательные работы завершены. Власти проводят расследование причин происшествия.

Авария на шахте в уезде Аньлун произошла 17 декабря. В момент чрезвычайного происшествия под землей находились 23 человека, семеро из них удалось спасти.

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Напомним, в Египте обрушилась стена старинной церкви, не менее 3 погибших.