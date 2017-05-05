Під час фіналу Євробачення київське метро працюватиме на три години довше
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. У день фіналу міжнародного пісенного конкурсу Євробачення київське метро працюватиме на три години довше. Про це йдеться в повідомленні на Facebook КП “Київський метрополітен”, передає УНН.
“Як ми працюємо:
— з 8 на 9 та з 10 на 11 травня + 1 година;
— з 9 на 10 та з 11 на 12 травня + 2 години;
— з 12 на 13 та з 13 на 14 травня + 3 години”, — йдеться в повідомленні.
Як повідомляв УНН, більше 180 бригад швидкої працюватимуть у Києві на час Євробачення.
Нагадаємо, урочисте відкриття “Євробачення-2017” у Києві відбудеться 7 травня, півфінали 9 та 11, а фінал 13 травня.