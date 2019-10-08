Під час антиурядових протестів у Єгипті затримали понад сто дітей

“За даними НПО „Єгипетська комісія з прав і свобод людини“, що базується у Каїрі, після того, як 20 вересня сотні людей вийшли на вулиці, було заарештовано щонайменш 3120 людей. У ході репресій було арештовано щонайменш 111 дітей, деяким з яких було всього 11 років. Частину дітей затримували по дорозі додому зі школи”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що багатьох з них затримали після того, як на контрольно-пропускних пунктах посадовці вимагали у дітей показати телефони та перевірили їх на наявність політичних матеріалів. Правозахисні групи та Національна рада з прав людини засудили цю практику, як неконституційну.

“Затриманих додали до обвинувачу вального списку, звинуватили у підсобництві терористичним групам, поширенні неправдивої інформації, зловживанні соціальними мережами та участі у несанкціонованих протестах. Організація „Міжнародна амністія“ заявила, що серед затриманих було щонайменше 69 неповнолітніх у віці від 11 до 17 років. Якщо діло дійде до суду — це буде найбільше переслідування протестувальників за всю історію Єгипту”, — сказано у повідомленні.

Нагадаємо, 21 і 22 вересня в Каїрі, Олександрії, Суеці, Дум’яті і Ель-Мансурі пройшли нечисленні антиурядові акції протесту і пікети, які були розігнані поліцією. Раніше повідомлялось про 2 тис. затриманих.