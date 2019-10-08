Під час антиурядових протестів у Єгипті затримали понад сто дітей

$41.400.13
45.840.29
ukru
На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні
11:26 • 13502 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
10:35 • 24694 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
09:11 • 64637 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

07:48 • 51180 перегляди

Німеччина анонсувала додаткові системи ППО IRIS-T та ракети Patriot для України

Ексклюзив
11 квітня, 06:31 • 49830 перегляди

Скільки в Україні торік було виписано людей з хворобою Паркінсона та зафіксовано смертей

Ексклюзив
10 квітня, 15:28 • 264277 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність

Ексклюзив
10 квітня, 14:44 • 170576 перегляди

Це минуле: наркологи здивовані появою “Клофеліна” і “Кодепсина” у списках МОЗ на зниження ціни

Ексклюзив
10 квітня, 13:57 • 140352 перегляди

В Україні до 50 майданчиків для утримання відходів руйнування - голова профільного комітету ВР

Ексклюзив
10 квітня, 12:43 • 141335 перегляди

Збір врожаю фруктів та ягід: експерт попередив про великі проблеми з робочою силою

10 квітня, 10:15 • 153473 перегляди

"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+6°
1.9м/с
37%
Популярнi новини

Каскадери почнуть отримувати "Оскари"

11 квітня, 05:36 • 40931 перегляди

Чи багато заробляли в Давньому Римі: вражаючі цифри у перерахунку на долари

11 квітня, 07:02 • 57960 перегляди

"Рамштайн" стартував у Брюсселі: уже оголосили про нову коаліцію

08:05 • 54450 перегляди

Не дайте хакерам другий шанс: фахівці пояснили, чому кіберзлочинці повертаються до зламаних мереж

09:37 • 10197 перегляди

У Луцькому ТЦК знайшли мертвим очільника ВЛК: що відомо

09:39 • 25515 перегляди
Публікації

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

09:11 • 64647 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 264285 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 211983 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 328121 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 346256 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Борис Пісторіус

Дональд Трамп

Марко Рубіо

Рустем Умєров

Володимир Зеленський

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Німеччина

Миколаївська область

Реклама
УНН Lite

Фільм "Чарівник країни Оз" відродиться на гігантському екрані The Sphere з допомогою ШІ Google

13:19 • 1332 перегляди

До акторського складу приквел серіалу "Блондинка в законі" - "Елль" приєдналася Емі Пітц

13:19 • 1396 перегляди

Розмови тільки про себе та колишніх: що найбільше дратує українців на початку стосунків - опитування

10:29 • 10320 перегляди

Чи багато заробляли в Давньому Римі: вражаючі цифри у перерахунку на долари

11 квітня, 07:02 • 58927 перегляди

Каскадери почнуть отримувати "Оскари"

11 квітня, 05:36 • 41865 перегляди
Актуальне

MIM-104 Patriot

IRIS-T

Старлінк

Coca-Cola

БМ-27 «Ураган»

Під час антиурядових протестів у Єгипті затримали понад сто дітей

Київ • УНН

 • 8280 перегляди

КИЇВ. 8 жовтня. УНН. Під час протестів у Єгипті у вересні затримали щонайменше 3120 людей, у тому числі 111 дітей. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Guardian.

Під час антиурядових протестів у Єгипті затримали понад сто дітей

“За даними НПО „Єгипетська комісія з прав і свобод людини“, що базується у Каїрі, після того, як 20 вересня сотні людей вийшли на вулиці, було заарештовано щонайменш 3120 людей. У ході репресій було арештовано щонайменш 111 дітей, деяким з яких було всього 11 років. Частину дітей затримували по дорозі додому зі школи”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що багатьох з них затримали після того, як на контрольно-пропускних пунктах посадовці вимагали у дітей показати телефони та перевірили їх на наявність політичних матеріалів. Правозахисні групи та Національна рада з прав людини засудили цю практику, як неконституційну.

“Затриманих додали до обвинувачу вального списку, звинуватили у підсобництві терористичним групам, поширенні неправдивої інформації, зловживанні соціальними мережами та участі у несанкціонованих протестах. Організація „Міжнародна амністія“ заявила, що серед затриманих було щонайменше 69 неповнолітніх у віці від 11 до 17 років. Якщо діло дійде до суду — це буде найбільше переслідування протестувальників за всю історію Єгипту”, — сказано у повідомленні.

Нагадаємо, 21 і 22 вересня в Каїрі, Олександрії, Суеці, Дум’яті і Ель-Мансурі пройшли нечисленні антиурядові акції протесту і пікети, які були розігнані поліцією. Раніше повідомлялось про 2 тис. затриманих.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Brent
$63.36
Bitcoin
$82,098.60
S&P 500
$5,250.13
Tesla
$252.00
Газ TTF
$33.23
Золото
$3,251.34
Ethereum
$1,556.47